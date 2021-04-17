Пьяный водитель сломал ребра при падении машины в кювет под Тверью

Тверь, 17 апреля. На 24-м километре трассы Тверь — Бежецк автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Инцидент произошел в Калининском районе.

По предварительным данным ГИБДД, водитель синей иномарки не справился с управлением и на скорости улетел с трассы в канаву. При падении мужчина, находившийся за рулем, получил травмы. Медики диагностировали перелом ребер и закрытую черепно-мозговую травму.

В крови у гражданина обнаружили 0,895 мг/л алкоголя. Пассажиров в салоне автомобиля не было. В Госавтоинспекции уточнили, что нарушителю грозит уголовная ответственность.

Приморца, задержанного полицейскими за езду в пьяном виде, отправили в тюрьму на год и четыре месяца, сообщала Deita. Правоохранители установили, что он уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.