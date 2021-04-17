Россияне назвали сферы работы, в которых можно быстро взлететь по карьерной лестнице

Москва, 17 апреля. Жители России перечислили сферы работы, в которых можно быстрее всего продвинуться по карьерной лестнице.

В опросе приняли участие более 5 тыс. человек со всех регионов страны. 26% опрошенных россиян заявили, что быстрее всего дорасти до руководящей должности можно в сфере ресторанного бизнеса.

Лучшими городами для развития в этой отрасли назвали Москву (74%), Петербург (55%) и Сочи (23%). На втором месте по популярности оказалась сфера IT. Ее указали 23% респондентов.

23% респондентов назвали отрасль производства и промышленности. Россияне уверены, что занять руководящую должность в этой сфере проще в Москве (72%), Петербурге (53%), Новосибирске и Екатеринбурге (по 22%).

Ранее стало известно, на что жители России копят деньги. Аналитики выяснили, что в среднем в пользу сбережений у граждан уходит 17% их доходов.