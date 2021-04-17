Ирландский врач попал в тюрьму после слежки за пациентами в туалете

Белфаст, 17 апреля. Врач-радиолог подсматривал за пациентами, когда они посещали уборную. Для слежки он установил в кабинках скрытые камеры.

Мужчина следил за людьми, посещавшими туалетные комнаты государственного медицинского учреждения и частной клиники, а также за членами своей семьи. Медсестры поймали 52-летнего доктора на видеосъемке и заявили в полицию. Он признался, что делал это «для собственного сексуального удовлетворения».

Коллеги осудили поведение врача. Комиссия MPTS, занимающаяся делами, связанными с медперсоналом, раскритиковала его действия. Суд приговорил мужчину к девяти месяцам лишения свободы.

В Петербурге возле школы олимпийского резерва задержали эксгибициониста. Он подглядывал в окна учебных классов и занимался самоудовлетворением. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, сообщала Deita.