Киев, 17 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский подстраивается под указания западных «партнеров» и меняет мнение в зависимости от их решений. Об этом заявил польский политолог Конрад Рэнкас.

Аналитик прокомментировал ситуацию на Украине и в Донбассе. По его словам, обстановка зависит от Вашингтона и крупных глобальных корпораций. Политолог объяснил, как США влияют на политику Киева.

«Ситуация на Украине и в Донбассе зависит от нажатия различных кнопок в Вашингтоне», — констатировал эксперт в беседе с изданием «Украина.ру».

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Рэнкас уверен, что если Зеленскому поступит приказ «погибнуть», то так называемые украинские патриоты, не раздумывая, пожертвуют простыми людьми. Риторика Киева меняется на фоне того, как и куда «дуют ветры с Запада», подчеркнул политолог.

Инаугурация Владимира Зеленского прошла 20 мая 2019 года. Президент Незалежной произнес речь и дал множество обещаний украинцам. Однако эксперты отметили, что ни одно из них не выполнено и не будет. Война в Донбассе не закончилась, Минские соглашения не реализуются, а экономика страны при Зеленском по-прежнему в упадке.

Глава Незалежной в интервью французским СМИ предрек Крыму и Донбассу судьбу «хуже Чернобыля». Зеленский уверен, что регионы не будут счастливы без Украины.