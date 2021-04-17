Госдеп США обвинил Помпео в злоупотреблении полномочиями

Вашингтон, 17 апреля. Экс-госсекретарь США Майк Помпео замечен в злоупотреблении полномочиями. Об этом написала газета Politico, ссылаясь на доклад аппарата генинспектора американского Госдепартамента.

С апреля 2018 года по январь 2021 года во время работы на посту госсекретаря США Майк Помпео, а также его супруга Сьюзен, неоднократно просили сотрудников Госдепартамента выполнить их личные поручения: отправить поздравительные открытки, выгулять собак или забронировать столик в ресторане.

В докладе генинспектора отмечается, что такие поручения выходят за рамки прямых служебных обязанностей сотрудников Госдепа. Это означает, что были нарушены нормы использования ресурсов, финансируемых налогоплательщиками, отмечается в документе. Так как Помпео больше не является федеральным служащим, то привлекать его к ответственности не станут.

state.gov / U.S. Department of State

В свою очередь, Помпео заявил, что его просьбы были мелкими. Адвокат Уильям Берк назвал этот отчет политически предвзятой «подборкой пустяковых жалоб, выборочно взятых».

Ранее стало известно, что Помпео наняли на работу в качестве эксперта на телеканал Fox News.