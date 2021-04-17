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Сергей Трофимов отговаривал дочь от участия в шоу «Голос.Дети»
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Шоу-бизнес

Сергей Трофимов отговаривал дочь от участия в шоу «Голос.Дети»

Известный шансон-исполнитель Сергей Трофимов не хотел, чтобы его дочь Елизавета принимала участие в популярном шоу «Голос.Дети».

Москва, 17 апреля. Известный шансон-исполнитель Сергей Трофимов не хотел, чтобы его дочь Елизавета принимала участие в популярном шоу «Голос.Дети».

Наследница Трофимова давно мечтала попасть на передачу, в которой соревнуются юные исполнители. Однако отец и мать 11-летней девочки долго были против ее участия в проекте и отговаривали ее от похода на шоу.

«Она много лет нас уговаривала, а мы не разрешали», — призналась супруга певца.

«Я говорю, доча, не надо!» — подтвердил Трофимов в интервью Первому каналу.

Родители девочки опасались негатива в ее адрес, поскольку зрители наверняка решили бы, что ей помог попасть на «Голос.Дети» известный отец. Однако дочь шансон-исполнителя проявила твердость характера и все же приняла решение идти на шоу.

«Я не задумывалась, когда шла на проект, о том, что мой папа — известный артист. Мне было на это наплевать, потому что я знаю, что всегда найдутся люди, которые будут говорить про тебя что-то плохое», — заявила девочка.

Наставником Трофимовой на проекте стал певец Егор Крид. Под его началом дочери шансонье удалось пробиться в финал шоу.

голос трофимов шансон
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