Москва, 17 апреля. Соединенные Штаты ввели ограничительные меры в отношении Российской Федерации, чтобы унизить государство и попытаться испортить его имидж на международной арене.

Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар. Он отметил, что несмотря на бессмысленность американских санкций, Вашингтон продолжает их вводить. Рар объяснил это тем, что руководство Белого дома стоит лишь на моральной точке зрения.

«Эти санкции введены, чтобы унизить Россию и испортить ее имидж перед всем миром. Мол, Россия — злодей», — подчеркнул политолог.

Ранее читатели французской газеты Le Figaro заявили, что американский президент Джо Байден ведет неправильную политику. Так они прокомментировали новые санкции США против России.