Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 апреля 10:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:28
Происшествия
Протестующие в Окленде грабят магазины электроники и поджигают мусорные баки
10:28
Общество
Названы признаки, которые говорят о постковидном синдроме у ребенка
10:26
Общество
Топ-5 самых известных песен Валерии
10:23
Весь мир
Дело Флойда и BLM привели к росту числа убийств в США
10:22
Происшествия
Жертвой брянского депутата-педофила оказалась 14-летняя девочка
10:16
Армия
Призывники из Северной Осетии отправились в воинские части Южного военного округа
10:13
Происшествия
Обвиняемый в педофилии брянский депутат оказался владельцем огромных земельных участков
10:11
Общество
Эксперты МЧС России поделились рекомендациями по защите от клещей
10:11
Политика
Читатели Le Figaro нелестно отозвались о Зеленском после его интервью
10:11
Общество
Онищенко сообщил о готовности ряда российских регионов отменить масочный режим
10:09
Происшествия
Пьяный водитель сломал ребра при падении машины в кювет под Тверью
10:06
Общество
Россияне назвали сферы работы, в которых можно быстро взлететь по карьерной лестнице
10:05
Общество
Синоптики пообещали москвичам теплую и солнечную погоду в субботу
10:04
Происшествия
Ирландский врач попал в тюрьму после слежки за пациентами в туалете
10:03
Политика
Польский политолог объяснил, как Зеленский меняет риторику Киева
10:02
Весь мир
Армения надеется на расширение военной базы РФ, Европа критикует Баку
10:00
Общество
Движение трамваев до станции метро «Войковская» в Москве возобновили раньше срока
10:00
Общество
Топ-5 самых ярких фильмов Николая Хомерики
09:59
Политика
Госдеп США обвинил Помпео в злоупотреблении полномочиями
09:57
Политика
Мишустин пообещал Лукашенко разработать налоговую систему
Все новости
Премьер-министр РФ Мишустин заработал в 2020 году почти 20 млн рублей
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев
Экономика

Премьер-министр РФ Мишустин заработал в 2020 году почти 20 млн рублей

Доход главы Правительства России Михаила Мишустина в 2020 году составил 19 млн 853 тыс. рублей. Такая сумма указана в декларации о доходах, расходах и имуществе премьер-министра.

Москва, 17 апреля. Доход главы Правительства России Михаила Мишустина в 2020 году составил 19 млн 853 тыс. рублей. Такая сумма указана в декларации о доходах, расходах и имуществе премьер-министра.

Соответствующий заработок складывается из заработка по основному месту работы и доходов по депозитным вкладам средств, которые председатель Правительства РФ заработал ранее, объяснили в пресс-службе кабмина.

Согласно документу, у Мишустина в собственности, как и в 2019 году, нет объектов недвижимости. Но совместно с женой и сыном он пользуется квартирой площадью 141,6 «квадрата». Также в пользовании у семьи премьер-министра на территории России находятся частный дом и земельный участок площадью 861,2 и 5500 квадратных метров соответственно.

Автомобили в декларации главы кабмина не указаны. Известно, что его супруга владеет машиной Ford Kuga, передает ТАСС.

С 2010 по 2020 год Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу, а до этого работал в бизнесе. При переходе на госслужбу в 2010 году он передал свои активы супруге.

Накануне председатель правительства заявил об успехах России в борьбе с пандемией коронавируса. По словам Мишустина, РФ справляется с вызванными COVID-19 сложностями намного лучше других стран.

кабмин мишустин доход
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Новости партнеров
Все новости / Экономика / Премьер-министр РФ Мишустин заработал в 2020 году почти 20 млн рублей
Рейтинг@Mail.ru