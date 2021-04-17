Премьер-министр РФ Мишустин заработал в 2020 году почти 20 млн рублей

Москва, 17 апреля. Доход главы Правительства России Михаила Мишустина в 2020 году составил 19 млн 853 тыс. рублей. Такая сумма указана в декларации о доходах, расходах и имуществе премьер-министра.

Соответствующий заработок складывается из заработка по основному месту работы и доходов по депозитным вкладам средств, которые председатель Правительства РФ заработал ранее, объяснили в пресс-службе кабмина.

Согласно документу, у Мишустина в собственности, как и в 2019 году, нет объектов недвижимости. Но совместно с женой и сыном он пользуется квартирой площадью 141,6 «квадрата». Также в пользовании у семьи премьер-министра на территории России находятся частный дом и земельный участок площадью 861,2 и 5500 квадратных метров соответственно.

Автомобили в декларации главы кабмина не указаны. Известно, что его супруга владеет машиной Ford Kuga, передает ТАСС.

С 2010 по 2020 год Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу, а до этого работал в бизнесе. При переходе на госслужбу в 2010 году он передал свои активы супруге.

Накануне председатель правительства заявил об успехах России в борьбе с пандемией коронавируса. По словам Мишустина, РФ справляется с вызванными COVID-19 сложностями намного лучше других стран.