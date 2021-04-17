Отряд кораблей Каспийской флотилии совершил переход по Керченскому проливу

Севастополь, 17 апреля. Корабли Каспийской флотилии в составе отряда прошли под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашли в Черное море.

Согласно информации пресс-службы Черноморского флота, переход выполнялся в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения.

«15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения, совершили межфлотский переход из Каспийского в Черное море», — говорится в официальном сообщении.

Накануне отправления отряд отечественных кораблей перешел в подчинение Черноморского флота, пополнил запасы топлива и продовольствия в порту Темрюк.

Ранее сообщалось о завершении обучения очередной группы специалистов для морской авиации ВМФ РФ в Ейске. Более 90 курсантов освоили учебный материал в соответствии с планом подготовки младших авиационных специалистов для соединений морской авиации по четырем военно-учетным специальностям.