Американские ученые разработали новую технологию опреснения и фильтрации воды

Беркли, 17 апреля. Новый метод позволяет очистить воду от всех токсинов и солей. Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли поделились подробностями разработки.

Для получения питьевой воды используются методы опреснения и фильтрации вредных для организма веществ. Результатом этих действий часто является концентрат из солей и токсичных элементов, который сложно утилизировать.

Новые полимерные мембраны состоят из наночастиц, которые можно настроить на поглощение металлов. Новую технологию разработали химики из Калифорнии, а итоги их трудов опубликованы в журнале Science. Мембрана остается стабильной и при высоких температурах, хотя это свойство редко встречается у подобных материалов. Авторы исследования доказали эффективность новой разработки в случаях, когда она входит в состав электродиализных систем, которые используют ток для поглощения ионов из воды. Ученые работают над дальнейшим совершенствованием технологии.

Ранее биохимик Мария Кулешова прокомментировала возможные последствия опреснения воды в Крыму. По ее словам, этот процесс не окажет существенного влияния на состояние Черного моря.