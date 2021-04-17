В ЮВО сообщили о масштабных учениях военной авиации над Черным морем

Ростов-на-Дону, 17 апреля. Российские истребители, бомбардировщики и штурмовики примут участие в учениях над Черным море, сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Отмечается, что тренировочный процесс предполагает пуски ракет и бомбометание по морским мишеням. Будут задействованы истребители Су-25СМ и Су-30СМ, бомбардировщики Су-24СМ и Су-34, а также штурмовики Су-25СМЗ.

Всего в данных масштабных учениях примут участие более 50 самолетов оперативно-тактической авиации объединения Военно-воздушных сил России и морской авиации Черноморского флота.

Ранее сообщалось, что военнослужащие десантно-штурмовых подразделений морской пехоты Каспийской флотилии во время учений успешно уничтожили лагерь незаконного вооруженного формирования (НВФ).