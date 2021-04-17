Жители Саранска «увели» из бюджета 16 млн рублей

Саранск, 17 апреля. Жители Мордовии под предлогом закупки медицинских товаров обманули республику на 16 миллионов рублей. Им придется отвечать по статье «мошенничество».

Как выяснили следователи, три года назад злоумышленники для воплощения своего темного замысла создали целую сеть компаний. Через эти объекты они похищали бюджетные деньги, которые выделялись на приобретение медицинского оборудования.

«Противоправная деятельность их заключалась в том, что предоставляемые ими в государственные организации коммерческие предложения содержали заведомо завышенную стоимость реализуемых товаров. В результате заказчиком для проведения аукциона формировалась завышенная, не соответствующая действительности начальная (максимальная) цена контракта», — сообщили журналистам в Следственном управлении Следственного комитета России по Мордовии.

Затем организации, получившие заказ после победы на аукционах, поставляли дорогостоящие медицинские товары в больницы и поликлиники. За два года предприимчивые жители Саранска «увели» из республиканского бюджета более 16 миллионов рублей.

Двое участников преступной группы арестованы и на данный момент находятся за решеткой.

Ранее ФАН писал о жителях Мордовии, которые стали жертвами мошенников в марте. За один месяц злоумышленники обогатились за их счет на 14 млн рублей.