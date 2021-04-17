Труп молодого мужчины нашли в салоне автомобиля в Хакасии

Абакан, 17 апреля. Местные жители обнаружили в салоне автомобиля на переднем сидении тело молодого мужчины. Признаков насильственной смерти криминалисты не зафиксировали.

Инцидент произошел в деревне Кабайлы Алтайского района республики. Личность погибшего уже установлена, им оказался 36-летний гражданин, проживавший в Бейском районе Хакасии. Мужчина, как выяснилось, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Предположительно, автомобилист почувствовал себя плохо и остановился. Однако точную причину смерти удастся установить по результатам судебно-медицинской экспертизы. Следственный комитет в настоящий момент проводит проверку.

Два трупа обнаружили на улице Весенняя в подмосковных Люберцах, сообщало РИАМО. До сих пор неизвестно, что стало причиной смерти. Также неясно, нашли ли правоохранители следы насильственной смерти.