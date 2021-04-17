Рубцы в легких обнаружили у бессимптомно переболевших COVID-19 россиян

Москва, 17 апреля. После перенесенного в легкой форме COVID-19 у пациентов наблюдаются рубцы в легких, а также выпадение волос и проблемы с почками. Об этом рассказал иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, коронавирус поражает сосуды. В результате у переболевших могут фиксироваться нарушения памяти, инсульты, инфаркты и заболевания почек. Многие также жалуются на выпадение волос, сообщил врач в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Такие последствия инфекции отмечаются у пациентов даже спустя полгода после выздоровления. Наряду с этим у вакцинированных россиян подобных симптомов нет, заявил Жемчугов, приведя в доказательство основанную на более чем миллионе привитых статистику.

Иммунолог ранее оценил вероятность начала третьей волны коронавируса в России. По его мнению, таких рисков нет, поскольку у населения уже выработался достаточный коллективный иммунитет.