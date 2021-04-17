Анну Заворотнюк перепутали с тяжелобольной матерью на новом фото

Москва, 17 апреля. Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала новые фотографии в Instagram и поразила своих подписчиков невероятным сходством с матерью.

Анна Заворотнюк активно ведет свой Instagram и часто общается с подписчиками, давая советы по макияжу и уходу за собой. Но в этот раз дочь известной актрисы обратилась к фолловерам с вопросом, как они лечатся от аллергии. С наступлением весны, написала Заворотнюк, у нее началась аллергическая реакция. Но, несмотря на это, блогер рада, что зима наконец-то отступила.

«Так ждала весну, а она встретила меня аллергией, которой у меня, кстати, никогда не было. Что ж, я все равно очень рада ей, пусть и такому приходу», — написала хозяйка страницы.

Пользователи же в первую очередь обратили внимание на то, как поразительно девушка похожа на свою известную маму. Некоторые даже не сразу поняли, что на снимке ее дочь, а не сама «няня Вика».

«Сначала подумала, что это ваша мама! Нереально похожи!; «Копия мамы»; «На мамочку так похожа»; «Как вы на маму похожи», — отметили подписчики.

Борющаяся с раком головного мозга Анастасия Заворотнюк числилась в базе должников Федеральной службы судебных приставов из-за налогов на недвижимость, которые не платила два года. Позже стало известно, что актриса погасила все задолженности.