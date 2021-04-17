Украинец избил кондуктора и покинул трамвай через маленькую форточку

Черкассы, 17 апреля. Отказавшийся платить за проезд пассажир напал на кондуктора трамвая и вылез на улицу через форточку до прибытия полиции. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По словам очевидцев, молодой человек не стал оплачивать проезд и вел себя агрессивно. Когда женщина-кондуктор сделала ему замечание относительно внешнего вида и попросила хотя бы подтянуть штаны, он ударил ее ногой в спину. После этого он вскочил на сидения, расталкивая других пассажиров, и протиснулся в маленькую форточку.

Оказавшись на проезжей части, он показал шокированной женщине неприличный жест, обозвал ее и удалился. Пострадавшую осмотрели врачи, она чувствует себя удовлетворительно. Дебошира разыскивает полиция.

В Уссурийске кондуктор автобуса выгнала на мороз двух школьниц, которым не хватило денег на билеты. Из-за этого семилетние девочки пробыли на морозе около часа. По данному факту возбудили уголовное дело об оставлении в опасности, сообщала Deita.