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Сенатор от Крыма заявила об отсутствии сговора среди отельеров региона
ФБА «Экономика сегодня»  /  Екатерина Кухарева
Экономика

Сенатор от Крыма заявила об отсутствии сговора среди отельеров региона

Картельного сговора среди крымских отельеров нет, рост цен на туры вызван ажиотажным спросом на отдых на полуострове. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Москва, 17 апреля. Картельного сговора среди крымских отельеров нет, рост цен на туры вызван ажиотажным спросом на отдых на полуострове. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее поручила профильному комитету верхней палаты парламента проконтролировать вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) ситуацию с ценами на российских курортах. Как она отметила, от граждан поступают жалобы, что из-за закрытия зарубежных курортов туристические компании стали очень резко поднимать цены.

«Думаю, что картельного сговора отельеров нет, рост цен произошел не во всех гостиницах», — заявила Ковитиди в комментарии РИА Новости.

По ее словам, повышение цен обосновано различными факторами, в том числе и ажиотажным спросом на летний отдых в Крыму. Среди бизнесменов есть понимание, что проживание в местных отелях должно быть доступным, указала сенатор. Власти республики, в свою очередь, делают все, чтобы отдых на полуострове был «еще ярче, интереснее и безопаснее», добавила законодатель.

Ковитиди подчеркнула, что Крым с 2014 года набирает популярность среди туристов. В 2019 году рост числа отдыхающих в регионе превысил 20%. Крымские власти ожидают, что в этом году полуостров посетят не менее 7 млн туристов.

Экономист Александр Кубченко ранее рассказал ФАН о развитии экономики Крыма в условиях санкций Запада. По его словам, ни США, ни Украина не отказываются торговать с полуостровом, несмотря на жесткую антироссийскую риторику.

крым ковитиди совфед туризм
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