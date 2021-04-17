Армения надеется на расширение военной базы РФ, Европа критикует Баку

На прошедшей неделе Никол Пашинян и Ильхам Алиев обменялись публичными выступлениями на карабахскую тематику. Президент Азербайджана продолжил разыгрывать карту с обломками ракет «Искандер», найденными под Шушей, а премьер-министр Армении объявил, что обсуждается расширение 102-й военной базы ВС РФ. Вместе с тем очередные признаки жизни стал подавать формат Минской группы ОБСЕ, в котором больше всего заинтересованы США, Европа и Армения.

Обстановка в Нагорном Карабахе

Негативные происшествия в зоне конфликта продолжают носить эпизодический характер. К основным проблемам относятся отсутствие четкого разграничения линии соприкосновения между армянской и азербайджанской частями Карабаха, а также заминированная местность.

Федеральное агентство новостей /

На неделе армянская сторона обнародовала информацию об обстреле, который военнослужащие Азербайджана совершили 7 апреля близ села Сарушен в направлении работавших в поле мирных граждан. Правительством Карабаха принято решение увеличить количество полицейских постов для круглосуточного дежурства. Со стороны Баку на эти обвинения не отреагировали.

Проблема с минами, о которой постоянно напоминает азербайджанский МИД, на этот раз коснулась самих карабахских армян. 15 апреля неподалеку от Джебраила в результате подрыва на мине получил ранение командир оперативной группы спецподразделения МЧС Нагорного Карабаха. Примечательно, что первую помощь оказали азербайджанские военные, после чего пострадавшего доставили в медицинский центр.

Визиты иностранных организаций остаются важным инструментом каждой стороны, который используется для привлечения внимания к карабахской проблематике. 11 апреля Агдам и Гянджу посетила делегация Совета сотрудничества тюркских государств, которая ранее уже договорилась с Баку о строительстве культурных учреждений под эгидой организации.

В свою очередь, армянскую часть Карабаха посетила делегация французского города Вийёрбан, традиционно подчеркнув озабоченность Европы гуманитарной ситуацией.

Головной болью армянского правительства остается протестная деятельность родственников военнослужащих, которые находятся в заключении у Азербайджана. После того как протестующие заблокировали здание минобороны, но не смогли добиться конкретики от военных, было решено оказать давление на правительство Ширакской области.

13 апреля они заблокировали входы и выходы в областную администрацию, потребовав встречи с премьер-министром Николом Пашиняном.

Ситуация достигла пика после того, как сотрудники полиции попытались силой разогнать собравшихся людей. Снизить накал удалось только на следующий день, когда представитель службы нацбезопасности пообщался с родственниками военнопленных. Подробности людям посоветовали не разглашать, чтобы не навредить переговорному процессу.

По словам посла России в Армении Сергея Копыркина, «генерал Рустам Мурадов продолжит работу по возвращению армянских военнопленных».

Федеральное агентство новостей /

Алиев критикует США и задает вопросы России

На прошедшей неделе лидеры Армении и Азербайджана дали развернутые комментарии по карабахской проблематике.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 13 апреля выступил в Азербайджанской дипломатической академии на конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: развитие и сотрудничество в постконфликтный период».

Постконфликтная ситуация очень хрупкая. Перемирие соблюдается, но есть еще много вопросов, нуждающихся в решении после конфликта, заявил глава государства на конференции в Университете ADA.



Читать далее: https://t.co/p0vLhiRe37 — Олег Иванов (@OlNik_I) April 13, 2021

Наиболее важными тезисами стали:

Ситуация после войны очень хрупка. Несмотря на то, что режим прекращения огня соблюдается, существует все еще большое количество вопросов о постконфликтном развитии;

Азербайджан до сих пор не получал никаких месседжей от администрации США. При этом звонок госсекретаря Энтони Блинкена премьер-министру Армении Николу Пашиняну расценен как нарушение сбалансированного подхода от страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ;

премьер-министру Армении Николу Пашиняну расценен как нарушение сбалансированного подхода от страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ; У Баку нет территориальных претензий к Армении, при этом армяне Нагорного Карабаха считаются гражданами Азербайджана.

Азербайджан все-таки признает применение ракетных комплексов «Искандер-М» в Шуше и надеется получить ответ от России, как они там оказались.

Ситуация с «Искандерами»

Слова Алиева об «Искандерах» прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, информация Баку об обнаружении в Нагорном Карабахе обломков ракет «Искандер-М» обсуждается в плотном диалоге между военными России и Азербайджана.

Между тем эксперты Центра анализа стратегий и технологий вспомнили старую публикацию в газете «Коммерсант» о том, что Россия в 2016 году поставила Армении именно ракетный комплекс модификации «Искандер-М».

Ракетные комплексы «Искандер-М» в Армении https://t.co/Vy1S3Th25S — Maxim (@faithhealer_ru) April 15, 2021

Тогда указывалось, что Ереван приобрел партию военной техники сразу после «апрельской войны» 2016 года. При этом Россия пошла на передачу дивизиона «Искандер-М» с ракетами 9М723 для поддержания военного паритета Армении с Азербайджаном, обладающего куда большим арсеналом наступательного оружия. На создание же экспортной модификации «Искандера-Э», не подпадающего под ограничения, требовалось время, которого, как в то время посчитали, не было.

Парк военных трофеев в Баку вызвал международный резонанс

Открытие парка военных трофеев в Баку должно было стать очередной демонстрацией силы азербайджанской армии и намеком, что реванша после «Второй карабахской войны» у Еревана не будет. Однако положительный эффект сказался больше на внутренней аудитории, чем на внешней.

Журналисты многих европейских и американских изданий, действующие и бывшие политики, правозащитники различных организаций (притом, что они в большинстве своем они занимали проармянскую позицию в ходе конфликта) раскритиковали Алиева за «парк военных трофеев» в Баку, сравнив его с Адольфом Гитлером и Саддамом Хусейном.

president.az / Пресс-служба администрации президента Азербайджана

Кроме того, на встрече с награжденными лидер Азербайджана заявил, что Серж Саргсян лично пообещал ему вернуть земли в 2016 году. Экс-президент Армении опроверг эти слова в резком тоне.

Пашинян в парламенте: «Армения и Россия обсуждают возможность расширения военной базы РФ»

В Армении 14 апреля состоялось заседание парламента, в ходе которого премьер-министр Пашинян прошелся по многим вопросам карабахской проблематики. С одной стороны, сложилось впечатление, что это была прощальная речь, так как премьер намерен в последние 10 дней апреля уйти в отставку. С другой — Пашинян явно играл на подготовку к предвыборной кампании.

Тезисно из его слов можно выделить:

опровергнуто заявление бывшего начальника генштаба Оника Гаспаряна о том, что последний призывал остановить войну на 4-й день. К слову, эта история получила продолжение и привела к публикации выдержек из стенограммы заседания СНБО Армении. Впоследствии Гаспарян косвенно признал, что опубликованные отрывки докладов верны, однако «искажают действительность» и обратился в парламент по вопросу создания комиссии для расследования обстоятельств войны;

Пашинян обещал рассекретить часть разговора с Оником Гаспаряном из заседания Совбеза от 30 сентября 2020 года - https://t.co/o3X2sbzMAx pic.twitter.com/VdWJQjIAK2 — KarabakhTimes (@KarabakhTimes) April 14, 2021

ответственность за пустой самолет, на котором прибыл командующий миротворцами генерал Мурадов, должен нести Ильхам Алиев, который «взял на себя обязательства, но не выполняет их»;

Ереван и Москва обсуждают возможность создания в Сюникской области на юге республики опорного пункта российской военной базы.

Юридически это интересный ход. Номинально на территории Армении продолжит оставаться всего одна военная база ВС РФ, в то время как в Сюникской области постепенно будет создаваться инфраструктура фактически под вторую военную базу.

Премьер подчеркнул, что важное значение имеют армяно-российская объединенная группировка войск и единая система ПВО — их наличие позволит считать нападение на Армению нападением на Россию.

При этом заявление совершенно другой тональности Пашинян сделал 15 апреля на закрытой встрече с московскими юристами армянского происхождения. Премьер сказал:

«Статус-кво в Карабахе сохранялся, пока это было в интересах России. Когда изменилась конъюнктура, все изменилось. И когда пришло время, чтобы мы чем-то заплатили, выяснилось, что мы или не хотим, или не можем заплатить. Или у нас нет ничего, чтобы заплатить, поскольку мы банкроты».

Минская группа ОБСЕ возвращается

Сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ 15 апреля выступили с первым после войны совместным заявлением, в котором призвали стороны карабахского конфликта как можно скорее вернуться к политическому диалогу и заявили о готовности возобновить поездки в регион.

Несмотря на то, что представители от США, России и Франции считают, что окончательное урегулирование конфликта еще не достигнуто, сами они проявлять инициативу не собираются и пока только лишь предлагают помощь в организации диалога.

В большей степени такой подход отвечает интересам Армении, которая вернет старую площадку для торга, где все посредники преимущественно на стороне Еревана. Весь первый эшелон армянских политиков, в том числе премьер-министр и спикер парламента, подтвердили необходимость проведения переговоров в таком формате.

При этом президент Азербайджана еще в декабре прошлого года утверждал, что особой необходимости в Минской группе больше нет. Официально свою позицию Баку еще не выразил, однако косвенно ее представил бывший сопредседатель МГ ОБСЕ от США, экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, который 13 апреля посетил Агдам.

«Как уже предложил президент Ильхам Алиев, Минская группа должна представить идеи о том, что они могут сделать в постконфликтный период. С точки зрения Азербайджана конфликт уже урегулирован. На самом деле есть еще многое, что предстоит сделать. Это и демаркация армяно-азербайджанской границы, и имплементация остальных вопросов заявления от 9/10 ноября. Или, как предложил президент Алиев, поиск мирного урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией, не только с точки зрения Нагорного Карабаха, а в целом», — заявил американский чиновник.

Мэтью Брайза: МГ ОБСЕ - необъективная структура - ИНТЕРВЬЮ https://t.co/tE8RRSjWvd — Nizami (@Nizami34452135) April 16, 2021

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