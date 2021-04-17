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Исполнитель роли Октавиуса подтвердил, что снова сыграет персонажа в «Человеке-пауке»
Global Look Press  /  KPA
Общество

Исполнитель роли Октавиуса подтвердил, что снова сыграет персонажа в «Человеке-пауке»

Актер Альфред Молина, известный зрителям по роли доктора Отто Октавиуса, снова сыграет этого персонажа в продолжении кинофраншизы о Человеке-пауке.

Лос-Анджелес, 17 апреля. Актер Альфред Молина, известный зрителям по роли доктора Отто Октавиуса, снова сыграет этого персонажа в продолжении кинофраншизы о Человеке-пауке.

Информация о появлении Молины в новом «Человеке-пауке» давно распространилась в Сети, и вот актер лично подтвердил эти сообщения. Он рассказал изданию Variety, что участникам съемок строго запретили говорить об этом, поскольку это должно было стать большим секретом.

«Но, как вы знаете, все это витало по всему Интернету. Про себя я это описываю как худший секрет Голливуда», — пошутил Молина.

Актер воплотит на экране именно Октавиуса, увиденного зрителями во втором фильме о Человеке-пауке Сэма Рейми. История антагониста продолжится с того момента, на котором она завершилась в «Человеке-пауке 2» — там доктор остановил реактор и скрылся с ним под водой. Для продолжения супергеройской истории 67-летнего актера могут омолодить с помощью цифровых технологий.

Эксклюзивные права на показ фильмов о Человеке-пауке ранее получил стриминговый сервис Netflix. Контракт между платформой и студией Sony Pictures рассчитан на пять лет.

человек-паук молина Октавиус
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