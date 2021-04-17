Польский эксперт не исключил, что Запад скоро пошлет Зеленского в «известное место»

Варшава, 17 апреля. Запад в скором времени может послать президента Украины Владимира Зеленского в «известное место», заявил польский эксперт Конрад Рэнкас.

По словам политолога, этим могут обернуться попытки Зеленского сыграть «крутого парня» из сериала «Слуга народа», где когда-то он исполнил главную роль. В реальности президентом Украины управляет Запад, поэтому его могут скоро отправить в отставку, причем крайне жестко, считает Рэнкас.

«Игра против американской и мировой олигархии это совсем не привычное подкладывание свиней украинским министрам или губернаторам. Так что, если на этот раз кто и пойдет в известное место, то это будет сам Зеленский и его спонсоры», — заявил польский политолог.

Ранее Зеленский заявил, что Крымский полуостров и Донбасс ждут судьбы «хуже Чернобыля». По его словам, эти регионы не будут счастливы без Украины. В качестве примера политик привел Абхазию и Приднестровье, где отсутствует «научный прорыв, крутые предприятия, небоскребы Гонконга».