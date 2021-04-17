В США заявили о возможности применения ядерного оружия для защиты Японии

Вашингтон, 17 апреля. Президент США Джо Байден подтвердил намерения Вашингтона защитить Японию с помощью ядерного оружия в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности 1960 года.

Соответствующий тезис отражен в заявлении Белого дома по итогам переговоров лидеров двух стран. Отметим, сам по себе договор — это основа альянса между Вашингтоном и Токио, который предусматривает возможность использования Соединенными Штатами оружия массового поражения.

В заявлении для прессы американский лидер Джо Байден и премьер-министр Японии Есихидэ Суга подчеркнули приверженность миру и стабильности в Тайваньском проливе.

«Мы подчеркиваем важность мира и стабильности во всем Тайваньском проливе, призываем к мирному урегулированию конфликтов в проливе», — говорится в тексте документа.