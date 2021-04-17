Израиль ударил по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Тель-Авив, 17 апреля. Израильская армия (ЦАХАЛ) заявила о нанесении авиаударов по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел. Уничтоженные объекты палестинской организации ХАМАС были охарактеризованы как «террористические цели».

Ударам подверглись завод по производству бетона, пост зенитной ракетной установки, учебный центр организации, а также «инфраструктура террористического туннеля». Авианалеты произошли через несколько часов после того, как ХАМАС обстрелял южную часть Израиля. По сообщениям ЦАХАЛ, ракета упала в безлюдной местности.

C’est le jour d’indépendance de l’Israel et ces fdp bombarde Gaza. Un pays de fdp et celui qui dit autrement sa madre aussi https://t.co/x6LLmUd4UV — Gaviria (@vladsomji) April 17, 2021

Аналогичный инцидент произошел 15 апреля. Тогда израильская армия также произвела ответную атаку на «террористические цели ХАМАСА», не нанеся урона живой силе противника.

Неспокойный анклав

С 2007 года контроль над сектором Газа находится в руках антиизраильской арабской группировки ХАМАС, основная цель которой подразумевает ликвидацию еврейского государства.

Федеральное агентство новостей /

С тех пор ЦАХАЛ провел три операции в анклаве, направленные на ослабление группировки. Однако уничтожение инфраструктуры в Газе не оказало существенного влияния на активность ХАМАС. В настоящее время стороны находятся в состоянии шаткого перемирия, периодически нарушающегося обстрелами со стороны палестинской организации. Как правило, израильская армия реализует свое право на ответные удары.