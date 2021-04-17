Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 апреля 10:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:28
Происшествия
Протестующие в Окленде грабят магазины электроники и поджигают мусорные баки
10:28
Общество
Названы признаки, которые говорят о постковидном синдроме у ребенка
10:26
Общество
Топ-5 самых известных песен Валерии
10:23
Весь мир
Дело Флойда и BLM привели к росту числа убийств в США
10:22
Происшествия
Жертвой брянского депутата-педофила оказалась 14-летняя девочка
10:16
Армия
Призывники из Северной Осетии отправились в воинские части Южного военного округа
10:13
Происшествия
Обвиняемый в педофилии брянский депутат оказался владельцем огромных земельных участков
10:11
Общество
Эксперты МЧС России поделились рекомендациями по защите от клещей
10:11
Политика
Читатели Le Figaro нелестно отозвались о Зеленском после его интервью
10:11
Общество
Онищенко сообщил о готовности ряда российских регионов отменить масочный режим
10:09
Происшествия
Пьяный водитель сломал ребра при падении машины в кювет под Тверью
10:06
Общество
Россияне назвали сферы работы, в которых можно быстро взлететь по карьерной лестнице
10:05
Общество
Синоптики пообещали москвичам теплую и солнечную погоду в субботу
10:04
Происшествия
Ирландский врач попал в тюрьму после слежки за пациентами в туалете
10:03
Политика
Польский политолог объяснил, как Зеленский меняет риторику Киева
10:02
Весь мир
Армения надеется на расширение военной базы РФ, Европа критикует Баку
10:00
Общество
Движение трамваев до станции метро «Войковская» в Москве возобновили раньше срока
10:00
Общество
Топ-5 самых ярких фильмов Николая Хомерики
09:59
Политика
Госдеп США обвинил Помпео в злоупотреблении полномочиями
09:57
Политика
Мишустин пообещал Лукашенко разработать налоговую систему
Все новости
Израиль ударил по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел
idf.il  /  תנאי שימוש
Весь мир

Израиль ударил по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

ЦАХАЛ наносил удары по объектам ХАМАС дважды за прошедшие два дня.

Тель-Авив, 17 апреля. Израильская армия (ЦАХАЛ) заявила о нанесении авиаударов по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел. Уничтоженные объекты палестинской организации ХАМАС были охарактеризованы как «террористические цели».

Ударам подверглись завод по производству бетона, пост зенитной ракетной установки, учебный центр организации, а также «инфраструктура террористического туннеля». Авианалеты произошли через несколько часов после того, как ХАМАС обстрелял южную часть Израиля. По сообщениям ЦАХАЛ, ракета упала в безлюдной местности.

Аналогичный инцидент произошел 15 апреля. Тогда израильская армия также произвела ответную атаку на «террористические цели ХАМАСА», не нанеся урона живой силе противника.

Неспокойный анклав

С 2007 года контроль над сектором Газа находится в руках антиизраильской арабской группировки ХАМАС, основная цель которой подразумевает ликвидацию еврейского государства.

Израиль ударил по сектору Газа
Федеральное агентство новостей  / 

С тех пор ЦАХАЛ провел три операции в анклаве, направленные на ослабление группировки. Однако уничтожение инфраструктуры в Газе не оказало существенного влияния на активность ХАМАС. В настоящее время стороны находятся в состоянии шаткого перемирия, периодически нарушающегося обстрелами со стороны палестинской организации. Как правило, израильская армия реализует свое право на ответные удары.

израиль хамас сектор газа
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Новости партнеров
Все новости / Весь мир / Израиль ударил по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел
Рейтинг@Mail.ru