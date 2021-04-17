Учебная миссия канадских инструкторов на Украине приостановлена из-за COVID-19

Киев, 17 апреля. Миссия канадских военных инструкторов на Украине приостановлена из-за вспышки коронавирусной инфекции в стране.

Согласно информации, предоставленной капитаном Алексией Кройзер из Командования совместных операций, миссия поставлена на паузу в целях защиты членов оперативной группы от возможного инфицирования COVID-19 и предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О том, сколько человек получили положительный результат теста, не сообщается — весь состав военных инструкторов в настоящее время находится на карантине.

Канада проводит учебную операцию Unifier на Яворовском полигоне в Львовской области. Отметим, с 2015 года порядка 200 иностранных военнослужащих обучают бойцов ВСУ и оказывают помощь в модернизации системы армейской логистики в ВСУ.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщали о подготовке со стороны ВСУ очередной провокации в районе Золотого.