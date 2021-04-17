Хуснуллин указал на актуальность льготной ипотеки для россиян

Москва, 17 апреля. Программа льготной ипотеки на квартиры в новостройках под 6,5% годовых оказалась крайне востребованной в России. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Он отметил, что за 2020 год было оформлено порядка 450 тысяч кредитов на 1,337 трлн рублей. Согласно данным ДОМ.РФ, средняя площадь жилплощади, купленной на льготных условиях, составляет около 50 квадратных метров, цитирует вице-премьера пресс-служба Минстроя России.

Окончательного решения о дальнейшей судьбе ипотеки под 6,5% не принято, подчеркнул Хуснуллин. Своей задачей он назвал найти ту середину, при которой не будут расти цены на квартиры, но при этом льготная программа будет продолжаться.

Наиболее высокая популярность льготной ипотеки была зафиксирована в Санкт-Петербурге, Москве, Подмосковье, Краснодарском крае, Свердловской, Тюменской, Ростовской областях, Татарстане, Башкирии и Новосибирской области.

Для анализирования цен на недвижимость в России вскоре может появиться специальный штаб, который будет создан по поручению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.