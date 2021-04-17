Сенатор Пушков назвал реакцию Болтона на санкции «не слишком умной»

Москва, 17 апреля. Реакция бывшего помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона на введенные против него санкции была «не слишком умной». Такое мнение озвучил сенатор Алексей Пушков.

Член Совета Федерации прокомментировал введение российских ограничительных мер против официальных лиц США. По мнению Пушкова, попытки уличить Россию в намерении «подорвать» американский образ жизни «идут на ура». Однако за пределами Соединенных Штатов к подобным выпадам не относятся всерьез.

«Америка сама успешно подрывает свой образ жизни и свой образ в мире. Это общепризнанно. Так что Болтон лишь усугубил свое положение своей не слишком умной реакцией», — написал сенатор в Telegram.

Пушков уверен, что экс-президент США Дональд Трамп поступил правильно, когда уволил бывшего помощника. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее оценил реакцию Москвы на американские санкции и назвал ее оперативной, конкретной и жесткой.