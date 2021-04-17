Российские ученые раскрыли еще одну тайну древнейшего в мире Шигирского идола

Екатеринбург, 17 апреля. Древнейшая в мире уральская статуя, известная как Шигирский идол, до сих пор не дает покоя ученым и вызывает много споров.

Недавно выяснилось, что ей около 12 тыс. лет. Точный возраст удалось установить благодаря радиоуглеродному анализу древесины, из которой вырезан идол. По словам специалистов, это самая древняя деревянная скульптура во всем мире.

Фрагменты дерева испещрены узорами, при этом на некоторых из них четко различаются черты лица— их ровно семь. Во многих религиях этому числу придают особое значение.

«Вертикальная постановка фигур может говорить об определенной иерархии представленных образов», — объяснила историк Наталия Чаиркина.

Специалист считает, что Шигирский идол — это своеобразная карта мироздания, причем первая на планете. Наверху изображен небесный мир, в середине — земной, а внизу — подземный.

Ранее болгарские археологи обнаружили ценную коллекцию средневековых украшений. Специалисты нашли артефакты, относящиеся к каменному, медному, бронзовому и железному векам.