Два человека погибли в лобовом ДТП на Алтае

Барнаул, 17 апреля. Полиция выясняет обстоятельства аварии в Завьяловском районе, в результате которой погибли два человека, а трое получили травмы, передает пресс-служба ГУ МВД.

Трагический инцидент произошел на трассе Романово — Завьялово — Баево — Камень-на-Оби. По предварительной информации, водитель за рулем Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault Duster.

От полученных травм на месте скончались пассажиры Toyota, двое мужчин 1987 и 1981 годов рождения. Водители обоих автомобилей, а также пассажирка Renault с травмами были доставлены в больницу. Причины дорожного ЧП в настоящий момент устанавливаются.

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