Вице-премьер Чехии отказался ехать в РФ на переговоры по вакцине «Спутник V»

Прага, 17 апреля. Вице-премьер Чехии и глава МВД страны Ян Гамачек не поедет в Москву на переговоры о поставках вакцины «Спутник V».

Как передают местные СМИ, сейчас Гамачек исполняет обязанности главы МИД. По настоянию премьер-министра Чехии Андрея Бабиша он не полетит в Москву 19 апреля, как планировалось ранее. Ян Гамачек должен был провести переговоры по поставкам российской вакцины в Чехию.

Андрей Бабиш заявил, что не видит необходимости в поездке вице-премьера в Россию, где он должен был встретиться с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

«Увидим, будет ли одобрена или нет к применению эта вакцина в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA)», — заявил Бабиш.

Премьер также отметил, что Россия ранее уже предлагала поставить «Спутник V», поэтому переговоры не особо нужны.

Ранее Ян Гамачек предложил провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Праге.