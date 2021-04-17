Мясников назвал привычки, которые часто приводят к бессоннице

Москва, 17 апреля. Причиной бессонницы чаще всего являются привычки самого человека, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телепередачи на канале «Россия-1».

В случае пробуждений посреди ночи не рекомендуется смотреть на часы, так как чаще всего у них присутствует подсветка дисплея. При виде света в мозг поступает команда, что скоро организму необходимо пробудиться. Следует завести привычку вставать и ложиться в одно и то же время, заметил Мясников.

Это действительно помогает, так как организм со временем запоминает время подъема и отбоя. Также эксперт отметил, что не следует ложиться на кровать днем, так как это является сигналом ко сну. Если в течение 20 минут человек не может заснуть, то нужно встать, пройтись по комнате и успокоиться. При этом не следует курить, есть или смотреть на экран любого устройства.

Ранее доктор Мясников перечислил способы укрепления сосудов. По его словам, необходимо следить за здоровьем полости рта, питанием и физической активностью.