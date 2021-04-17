Тело одного погибшего нашли на месте тушения пожара под Петербургом

Санкт-Петербург, 17 апреля. В Гатчинском районе Ленинградской области пожарные нашли обгоревшее тело человека. Двоих граждан удалось спасти.

Один человек погиб в результате пожара в доме в Ленинградской области. Сотрудники экстренных служб обнаружили труп после тушения возгорания.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, площадь пожара составила 40 квадратных метров. Также сотрудникам экстренных служб удалось эвакуировать двух человек из горящего дома. В причинах произошедшего еще предстоит разобраться следователям.

Еще один пожар произошел в Новосибирской области, сообщал ФАН. Жертвами возгорания стали трое мужчин, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.