Чикаго, 17 апреля. Полиция Чикаго более 60 раз задерживала 50-летнего афроамериканца Даррена Коула, поскольку в базе данных имеется человек с тем же именем, совершивший преступление в Иллинойсе. Пострадавший подал иск в суд с требованием устранить эту ошибку.

Инициативная группа российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) выразила готовность оказать правовую и информационную помощь мужчине, который пережил серьезное полицейское давление.

Коул постоянно сталкивается с задержаниями с 2006 года: за это время на него неоднократно надевали наручники, преследовали с включенными сиренами, кричали на него и держали под прицелом пистолетов и тазеров. Полиция неоднократно приезжала к нему на работу, где на глазах у коллег задерживала и увозила в участок для выяснения личности и дачи показаний.

Мужчину задерживали так часто, что некоторые полицейские уже знали его в лицо — когда Коула привозили в участок очередной раз, они сразу объясняли коллегам, что привезли не того афроамериканца. Гражданин США неоднократно просил устранить эту бюрократическую ошибку, но полиция не реагировала, и он вынужден был обратиться в суд.

В своем исковом заявлении адвокат пострадавшего подчеркивает — многочисленные задержания довели Коула до того, что он боится покидать свой дом и вынужден жить в постоянном напряжении. Его постоянно останавливают на дорогах, поэтому мужчина вынужден был пользоваться только общественным транспортом и ввести сам для себя «комендантский час» — после 17:00 житель Чикаго не показывается на улицах.

«Я чувствую, что со мной обращаются, как с собакой,» — говорит Коул, который прожил треть жизни в страхе.

От полиции требуется лишь одно исправление в базе данных, однако оно так и не было сделано за 15 лет. Со своей стороны Даррен Коул сделал все, от него зависящее — даже получил в полиции письмо с объяснением, что он «не тот Коул», однако все равно подвергался задержаниям.

Инициативная группа Фонда борьбы с репрессиями считает ситуацию, в которой оказался Даррен Коул, серьезным случаем полицейского произвола и давления на невинного человека. Для того, чтобы получить разъяснения, ФБР направил запросы президенту США Джозефу Байдену, государственному секретарю Энтони Блинкену и генеральному прокурору Меррику Гарланду.