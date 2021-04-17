Зеленский предрек Донбассу и Крыму судьбу «хуже Чернобыля»

Киев, 17 апреля. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Крымский полуостров и Донбасс ждут судьбы «хуже Чернобыля».

Об этом он рассказал в интервью газете Le Figaro, текст обнародован на сайте главы государства. По его словам, Донбасс и Крым не будут счастливы без Украины. Зеленский в качестве примера привел Абхазию и Приднестровье, где отсутствует «научный прорыв, крутые предприятия, небоскребы Гонконга». Он уверен, что люди уезжают оттуда, так как там якобы нет счастья.

«Следовательно, это будет «мертвая» территория. Это будет хуже, чем Чернобыль. Потому что даже в Чернобыль приезжают туристы. А это будут просто «мертвые» регионы, к сожалению», — заявил Зеленский.

Ранее украинский президент заявил, что Киев призывает Российскую Федерацию к диалогу, а также готов к любому развитию событий. Однако в Кремле соответствующего запроса не получали, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.