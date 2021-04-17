Воронежец заколол копьем двух щенков и попал под следствие

Воронеж, 17 апреля. Живодер убил двух щенков самодельным копьем за то, что они лаяли на его жену и детей, говорится на сайте регионального управления МВД.

Инцидент произошел в марте 2021 года. В правоохранительные органы обратился председатель правления воронежской городской организации по защите бездомных животных. По его словам, местный житель в районе СНТ «Березовское» жестоко расправился с щенками.

Следственно-оперативная группа выехала на место преступления. Соседи рассказали, что на въезде в СНТ живет стая бродячих псов. Предполагаемый живодер регулярно гонялся за ними с палкой, на конце которой был примотан нож. В итоге полицейские задержали подозреваемого.

Воронежец объяснил, что псы неоднократно лаяли на его семью, поэтому с оружием он ходил в целях самообороны. Против него возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

Пьяный живодер в Подмосковье разделался с котом и выкинул тело из окна на глазах у ребенка, сообщало РИАМО. Изверга задержали, ему избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.