Роспотребнадзор оценил ситуацию с COVID-19 в России как «недостаточно стабильную»

Москва, 17 апреля. Показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в России позволяют сделать некоторые выводы по эпидемиологической обстановке в стране. Ее оценили эксперты Роспотребнадзора.

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в России — «недостаточно стабильная». Такое мнение выразила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает ТАСС. По ее словам, оценка была сделана на основе числа ежесуточно регистрируемых случаев заражения COVID-19 на протяжении месяца.

«На протяжении месяца цифры ежедневно регистрируемых случаев заболевания, несмотря на наращивание темпов вакцинации, находятся примерно на одном уровне, и это говорит о том, что ситуация еще недостаточно стабильная», — уточнила она.

Пшеничная подчеркнула, что важно продолжать соблюдать все рекомендованные меры предосторожности. В противном случае снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией придется ждать дольше, так как значительное количество граждан пока не имеет иммунитет к COVID-19. При этом стабилизация обстановки к лету — возможна. Для этого рекомендуется пройти процедуру вакцинации и соблюдать установленные меры профилактики.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор зарегистрировал первую в России тест-систему для количественного определения антител к коронавирусной инфекции. Он был разработан сотрудниками ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.