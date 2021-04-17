Мишустин пообещал Лукашенко разработать налоговую систему

Москва, 17 апреля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе своего визита в Минск предложил белорусам бесплатно разработать налоговую систему.

По словам белорусского лидера Александра Лукашенко, такое предложение было получено от российского президента Владимира Путина. Об этом он заявил еще на встрече глав государств в феврале, в Сочи, рекомендовав Минску именно Мишустина.

«Он мне говорит: слушай, он у нас профессор, а, может быть, академик, послушай, как он понимает ту систему, которую он выстрадал. Она нужна будет Белоруссии. Я только благодарен. Спрашиваю: бесплатно? Бесплатно. Мы готовы искренне и честно обсудить эти проблемы», — сказал Лукашенко.

Михаил Мишустин указал, что российская и белорусская системы взаимодействуют в постоянном режиме, а, значит, должны быть интегрированы. Под интеграцией в пользу Союзного государства премьер имеет в виду только выгоду и ни в коем случае — какие-то поглощения.

По мнению белорусского эксперта в сфере логистики Александра Сенкевича, визит Михаила Мишустина действительно очень важен для налоговой политики.

«Первыми, конечно, почувствуют юридические лица, но и физические тоже почувствуют. По мере того, как будет реформироваться налоговая система, упростится взимание налогов, которые уплачивает любой гражданин: земельный налог, на недвижимость и зарплатные налоги. Они будут уплачиваться более прозрачно и просто», — пояснил Сенкевич.

Белорусский президент Александр Лукашенко в конце 2019 дважды отказывался подписывать дорожные карты по интеграции России и Белоруссии. Изменению данного решения поспособствовала помощь России в подавлении «Беломайдана».

Ранее сообщалось о сотрудничестве в построении экономики замкнутого цикла между Минском и Москвой.