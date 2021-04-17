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Туроператор сообщил о падении цен на авиабилеты до российских курортов
Пресс-служба правительства Севастополя
Общество

Туроператор сообщил о падении цен на авиабилеты до российских курортов

Закрытие турецких границ не спровоцировало подорожание цен на авиабилеты до российских курортов. Туроператоры наоборот сообщили о неожиданном падении цен.

Москва, 17 апреля. Закрытие турецких границ не спровоцировало подорожание цен на авиабилеты до российских курортов. Туроператоры наоборот сообщили о неожиданном падении цен.

В частности, небольшое снижение среднего чека зафиксировали на такие популярные направления, как Симферополь, Сочи, Анапа и Геленджик, сообщает РИА Новости. По сравнению с предыдущей неделей аналитики сообщили о динамике от одного до шести процентов.

Также эксперты сообщили о возрастании интереса на морские направления внутри страны. Билеты в Анапу, Геленджик и Минеральные Воды искали на 31% чаще, в Сочи — на 30%, в Симферополь — на 27%. Однако это может быть связано не только с закрытием Турции. Возможно, влияние оказывает приближение летнего сезона и отпусков.

Самыми популярными туристическими маршрутами в июне этого года стали Москва — Симферополь, Москва — Сочи, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Калининград, Москва — Минеральные Воды. При этом стоимость билета в одну сторону в среднем составляет около 6,2 тысячи рублей для Симферополя, а в Сочи — порядка 5,7 тысячи рублей.

При этом дешевле всего путешествовать в этом году из Москвы в Санкт-Петербург — средний чек составил 3200 рублей в одну сторону. В Екатеринбург из Москвы отправиться будет стоить 3890 рубля.

Недавно Греция сообщила, что готова отменить обязательный карантин для туристов с 14 мая. Тогда же страна откроет границы.

туризм курорт авиабилеты
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