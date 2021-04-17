Читатели Le Figaro раскритиковали Байдена из-за санкций против России

Париж, 17 апреля. Американское правительство ввело новые санкции против России. Однако читатели французской газеты Le Figaro считают, что президент США Джо Байден ведет неправильную политику.

Белый дом выслал десять дипломатов из РФ и ввел санкции против частных и государственных компаний, обвиняя Москву в «кибератаках» на американские серверы и заявляя, что Россия якобы вмешивалась в выборы президента США, которые прошли в ноябре 2020 года. Об этом сообщает портал ИноСМИ.

Столь громкие заявления Вашингтона не обошли стороной читатели французской ежедневной газеты Le Figaro. Они отмечают, что американский лидер буквально толкает Россию в сторону Китая.

«Если все обвинения в хакерстве в адрес России верны, это означает, что они слишком сильны. А лучшие умы американской информационных технологий на деле отстают от русских!» — поделился мнением пользователь под ником Encyclopédie.

Другой комментатор отмечает, что отношения США с Россией и Китаем ухудшились после того как Москва и Пекин подписали газовый контракт без доллара. Это начало конца экономической гегемонии для Соединенных Штатов.

«Демократы представляют угрозу миру и стабильности во всем мире», — заявил подписчик B-52.

Один из незарегистрированных комментаторов написал, что изначально НАТО была организацией, созданной для обороны, но теперь она стала агрессивной. Белый дом преувеличивает угрозу со стороны Москвы, лишь бы оправдать свою полезность и зарплаты.

«Байден сходит с ума, он еще хуже Трампа. Его советники еще больше толкают Россию и Иран в объятия Китая. После создания нестабильности на Ближнем Востоке в 1980 году во время войны в Персидском заливе, они вновь прибегают к безумной политике!» — подчеркивает свое мнение gaston 63.

Федеральное агентство новостей /

Ранее стало известно, что западные инвесторы игнорируют санкции против РФ. Несмотря на ограничения, они все равно считают российский рынок привлекательным для вложения средств.