Белый дом в ужасе: Псаки прокомментировала недавнюю стрельбу в США

Вашингтон, 17 апреля. В ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала стрельбу, которая произошла в Индианаполисе 16 апреля.

Псаки открыла пресс-конференцию с комментариев относительно массовой стрельбы в Индианаполисе (штат Индиана), жертвами которой стали восемь человек. Об этом сообщает издание The Guardian.

«Как и все вы, мы в ужасе от стрельбы, произошедшей ночью на объекте FedEx», — сказала пресс-секретарь.

Псаки отметила, что президент США Джо Байден был проинформирован о стрельбе, а высокопоставленные чиновники Белого дома связались с местными властями по поводу расследования случившегося. По словам Псаки, президент опубликует заявление о стрельбе вскоре после завершения пресс-конференции в Индианаполисе.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Представитель Белого дома подчеркнула необходимость принятия Конгрессом мер по борьбе с насилием с применением огнестрельного оружия. Байден постоянно призывал к действиям законодателей после массовых расстрелов в Атланте и Боулдере в прошлом месяце.

«Мы не можем сдаться только потому, что это трудно, только потому, что политика вызывает недоумение», — сказала Псаки.

Ранее бывшего мэра из Калифорнии Роберта Джейкоба арестовали за развращение несовершеннолетнего. Демократу вменили 11 уголовных преступлений сексуального характера.