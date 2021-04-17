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Крым назвал оправданной мерой закрытие части акватории Черного моря
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева
Политика

Крым назвал оправданной мерой закрытие части акватории Черного моря

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель попросил не строить мифы вокруг темы закрытия части акватории Черного моря.

Симферополь, 17 апреля. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель попросил не строить мифы вокруг темы закрытия части акватории Черного моря.

Он призвал не политизировать и не спекулировать на этой теме. Гемпель напомнил, что Россия может принимать любые меры на своих территориальных водах. Об этом он заявил РИА Новости.

«Не стоит политизировать и спекулировать на теме закрытия части акватории Черного моря у берегов Крыма. Призываем власти Украины и западных стран перестать вмешиваться во внутренние дела России», — сказал глава комитета.

Гемпель подчеркнул, что Россия в международных отношениях остается корректной и сдержанной. Он назвал закрытие части акватории оправданной и целесообразной мерой, так как Украина и страны НАТО постоянно нагнетают обстановку у границ России.

Ранее НАТО выразило обеспокоенность планами РФ ограничить проход в Черное море. В связи с этим Запад призывает Россию обеспечить свободный доступ в порты Украины на Азовском море, а также свободу судоходства в Черное море, сообщил официальный представитель Альянса Оана Лунгеску.

«Мы обеспокоены информацией о том, что РФ планирует ограничить доступ к ряду зон в Черном море и Керченском проливе. Это будет расценено как необоснованное действие и часть дестабилизирующего поведения России», — сказал он.

Попытка Соединенных Штатов оказать давление на Россию в Черном море также обернулась бегством американских кораблей на подходе к Босфору. После того как российский флот вышел на военные маневры, командование Шестого флота Военно-морских сил США сделало заявление о смене курса своих эсминцев.

россия нато черное море
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