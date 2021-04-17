Юрист раскрыл опасность оставленных чеков на кассе

Москва, 17 апреля. Злоумышленники могут воспользоваться чеком после покупки товаров, поэтому не рекомендуется оставлять его на кассе, заявил управляющий партнер юридической компании Егор Редин.

Эксперт также рекомендовал не выбрасывать чек сразу после покупки, поскольку он может пригодиться. По его мнению, мошенники способны снять защитные магниты на товарах и спокойно выйти со списком ваших покупок, не заплатив за него, а лишь предъявив охраннику оставленный вами чек.

Кроме того, аферисты перепродают ворованный товар, оплаченный кредитной картой, а если он был куплен вами за наличные, возвращают в магазин указывая на то, что вещь не подошла, и возвращают заплаченные вами деньги, объяснил Редин.

Самое страшное, что может случиться — кража персональных данных через чек, в котором указаны ваши инициалы, фамилия и последние четыре цифры номера карты. Мошенники могут манипулировать сотрудниками банк, отправлять им различные запросы в целях хищения ваших средств.

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