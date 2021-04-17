Двух человек эвакуировали спасатели из горящего здания в Гатчине

Гатчина, 17 апреля. Сообщение о пожаре на улице Карла Маркса в Гатчине поступило на пульт диспетчера в 03:39 по Москве.

Согласно информации регионального главка МЧС, на место возгорания выехали дежурные смены 42-й и 43-й пожарно-спасательных частей Ленобласти. С огнем боролись восемь человек и две единицы спецтехники.

Пламя, по сообщению спасателей, распространилось на 40 квадратных метров. Пожар был ликвидирован ровно через час после сообщения.

Сотрудник МЧС во время тушения вывели из полыхающего здания двоих человек. Информация о пострадавших в настоящий момент уточняется. Все детали и обстоятельства инцидента устанавливают дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района.

Другой пожар произошел на складе в подмосковном Королеве. В тушении участвовали 64 человека, также было задействовано 18 единиц техники. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров.