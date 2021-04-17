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Михеев на пальцах объяснил, почему Западу не стоит совать свой нос в дела России
Федеральное агентство новостей
Политика

Михеев на пальцах объяснил, почему Западу не стоит совать свой нос в дела России

Российский политолог Сергей Михеев считает, что Запад традиционно не может взять Россию силой, и тогда переход к проверенным методам.

Москва, 17 апреля. Российский политолог Сергей Михеев считает, что Запад традиционно не может взять Россию силой, и тогда переход к проверенным методам.

В ходе передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» Михеев поделился мнением относительно того, как России нужно противостоять Западу. Он считает, что Москве нужно действовать жестко и решительно.

«Мы получаем в менее масштабном виде, но повторение модели отношений нашей страны и Запада, которые мы наблюдаем многие века. То есть попытка взять нас силой не удается, силовой наезд, если он получает жесткую реакцию, проваливается, и тогда наши противники откатываются к испытанным методам. А именно – дестабилизация внутри самой России на фоне экономического давления», — подчеркнул эксперт.

Pr Scr youtube.com  / Россия 24

Он добавил, что подобная модель отношений, начиная с 1991 года, повторялась неоднократно. Это война в Южной Осетии, на Северном Кавказе, а также Сирия и Украина. Сейчас Россию пытаются провоцировать, она это видит и дает твердый ответ.

«Когда мы действуем жестко и решительно, при этом демонстрируем возможность мобилизовать ресурсы, которые могут эту решительность поддержать, мы получаем поле для маневра и можем играть, а если сидеть и разговаривать о ценностях, мы чаще всего в этой ситуации проигрываем, — пояснил политолог.

Ранее сенатор Алексей Пушков объяснил, для чего президент США Джо Байден предложил российскому лидеру Владимиру Путину личную встречу. По его мнению, основными темами саммита будут Украина, Донбасс и возвращение в G8.

Владимир Соловьев Сергей Михеев россия запад россия 1
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