Добыча нефти в США стала причиной экологической катастрофы

Вашингтон, 17 апреля. На ликвидацию последствий недобросовестной добычи нефти в США понадобится потратить до 117 миллиардов долларов.

Сложная экологическая ситуация сложилась в Пермском бассейне, нефтеносном регионе на территории Техаса и Нью-Мексико, сообщает The Guardian.

Добыча сланцевой нефти требует больших финансовых вложений, из-за чего такой бизнес рентабелен только лишь в условиях высоких цен на мировых рынках. Если цены падают, то нефтяники обязаны консервировать неиспользуемые скважины и вышки, чтобы не наносить вред окружающей среде, поскольку нефть имеет свойство пропитывать почву.

Однако не все компании отнеслись к этой обязанности добросовестно. В их число вошла 7S Oil and Gas, которая вследствие разорения оставила после себя несколько десятков некачественно законсервированных скважин.

Недавно аналитики спрогнозировали падение цен на нефть до конца апреля. Вероятнее всего, будет достигнута стоимость в 59 долларов за баррель, сообщает ФАН.