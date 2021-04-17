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Российским автомобилистам назвали слабые места двигателей Hyundai и Kia
kia.ru  /  ОО «Киа Моторс Россия и СНГ»
Общество

Российским автомобилистам назвали слабые места двигателей Hyundai и Kia

Современным автомобилям компаний Hyundai и Kia устанавливают 1,6-литровые двигатели семейства Gamma, которые имеют несколько слабых мест.

Москва, 17 апреля. Современным автомобилям компаний Hyundai и Kia устанавливают 1,6-литровые двигатели семейства Gamma, которые имеют несколько слабых мест.

Первое слабое место — упрощенная конструкция нейтрализатора, которая может спровоцировать поломку, сообщает «За рулем».

Также может стать проблемой слабая конструкция блока цилиндров, из-за которых они становятся подвижными и теряют форму. Облегченные поршни тоже порой приводят к фатальным для двигателя последствиям, поскольку автомобиль начинает «есть масло». Также могут привести к проблеме мотора отсутствие форсунка подачи масла.

Недавно автоэксперты спрогнозировали подорожание автомобилей во второй половине 2021 года. При этом они уточнили, что рост цен будет плавным.

авто автомобиль двигатель
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