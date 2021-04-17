Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 апреля 10:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:28
Происшествия
Протестующие в Окленде грабят магазины электроники и поджигают мусорные баки
10:28
Общество
Названы признаки, которые говорят о постковидном синдроме у ребенка
10:26
Общество
Топ-5 самых известных песен Валерии
10:23
Весь мир
Дело Флойда и BLM привели к росту числа убийств в США
10:22
Происшествия
Жертвой брянского депутата-педофила оказалась 14-летняя девочка
10:16
Армия
Призывники из Северной Осетии отправились в воинские части Южного военного округа
10:13
Происшествия
Обвиняемый в педофилии брянский депутат оказался владельцем огромных земельных участков
10:11
Общество
Эксперты МЧС России поделились рекомендациями по защите от клещей
10:11
Политика
Читатели Le Figaro нелестно отозвались о Зеленском после его интервью
10:11
Общество
Онищенко сообщил о готовности ряда российских регионов отменить масочный режим
10:09
Происшествия
Пьяный водитель сломал ребра при падении машины в кювет под Тверью
10:06
Общество
Россияне назвали сферы работы, в которых можно быстро взлететь по карьерной лестнице
10:05
Общество
Синоптики пообещали москвичам теплую и солнечную погоду в субботу
10:04
Происшествия
Ирландский врач попал в тюрьму после слежки за пациентами в туалете
10:03
Политика
Польский политолог объяснил, как Зеленский меняет риторику Киева
10:02
Весь мир
Армения надеется на расширение военной базы РФ, Европа критикует Баку
10:00
Общество
Движение трамваев до станции метро «Войковская» в Москве возобновили раньше срока
10:00
Общество
Топ-5 самых ярких фильмов Николая Хомерики
09:59
Политика
Госдеп США обвинил Помпео в злоупотреблении полномочиями
09:57
Политика
Мишустин пообещал Лукашенко разработать налоговую систему
Все новости
Немецкие туристы привились «Спутником V». События дня. ФАН-ТВ
Видео

Немецкие туристы привились «Спутником V». События дня. ФАН-ТВ

Рауль Кастро ушел в отставку. МИД России опубликовал список ответных мер на санкции США. Немецкие туристы сделали прививки «Спутником V».

Рауль Кастро покинул пост руководителя компартии Кубы

Рауль Кастро покинул пост первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы. Соответствующее заявление он сделал в ходе VIII съезда соратников в Гаване. Бразды правления компартией младший брат легендарного Фиделя Кастро и пламенный революционер передал действующему президенту страны Мигелю Диас-Канелю. Он, по мнению экспертов, не будет отклоняться от стратегии преемственности на острове свободы и сохранит дружественные отношения с Россией и Китаем.

В МИД РФ заявили о сокращении 150 дипломатов США

Немецкие туристы привились «Спутником V». События дня. ФАН-ТВ
Федеральное агентство новостей  / Мохамад Жарбуа

В случае продолжения «обмена любезностями» с Соединенными Штатами Россия может попросить американскую сторону сократить количество своих дипломатов на 150 человек. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Ранее МИД России опубликовал список ответных мер на санкции США. Десяти американским дипломатам будет предложено покинуть страну. Это зеркальная мера на выдворение из Штатов такого же количества российских представителей дипмиссии.

Прокуратура требует признать ФБК экстремистской организацией

Немецкие туристы привились «Спутником V». События дня. ФАН-ТВ
Федеральное агентство новостей  / 

Прокуратура Москвы направила в горсуд иск о признании Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и «Штабов Навального» экстремистскими структурами. В ведомстве пояснили, что эти организации под ширмой либеральных ценностей занимаются «формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации», а их фактическая цель — «создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции». Еще в октябре 2019 года Минюст внес ФБК скандально известного блогера в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Первые туристы из Германии привились «Спутником V»

Немецкие туристы привились «Спутником V». События дня. ФАН-ТВ
Агентство городских новостей Москва  / Сергей Киселев

Популярность «Спутника V» растет в мире с космической скоростью. Набирает обороты и прививочный туризм. В частности, жители Германии целенаправленно едут в Москву, чтобы получить инъекцию российской вакциной. Накануне группу из 30 немцев в порядке исключения пропустили через закрытую границу ради заветной прививки. По словам гостей, на их родине люди ждут вакцину по два месяца.
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Новости партнеров
Все новости / Видео / Немецкие туристы привились «Спутником V». События дня. ФАН-ТВ
Рейтинг@Mail.ru