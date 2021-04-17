Немецкие туристы привились «Спутником V». События дня. ФАН-ТВ

Рауль Кастро покинул пост руководителя компартии Кубы Рауль Кастро покинул пост первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы. Соответствующее заявление он сделал в ходе VIII съезда соратников в Гаване. Бразды правления компартией младший брат легендарного Фиделя Кастро и пламенный революционер передал действующему президенту страны Мигелю Диас-Канелю. Он, по мнению экспертов, не будет отклоняться от стратегии преемственности на острове свободы и сохранит дружественные отношения с Россией и Китаем.

В МИД РФ заявили о сокращении 150 дипломатов США Федеральное агентство новостей / Мохамад Жарбуа В случае продолжения «обмена любезностями» с Соединенными Штатами Россия может попросить американскую сторону сократить количество своих дипломатов на 150 человек. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Ранее МИД России опубликовал список ответных мер на санкции США. Десяти американским дипломатам будет предложено покинуть страну. Это зеркальная мера на выдворение из Штатов такого же количества российских представителей дипмиссии.

Прокуратура требует признать ФБК экстремистской организацией Федеральное агентство новостей / Прокуратура Москвы направила в горсуд иск о признании Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и «Штабов Навального» экстремистскими структурами. В ведомстве пояснили, что эти организации под ширмой либеральных ценностей занимаются «формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации», а их фактическая цель — «создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции». Еще в октябре 2019 года Минюст внес ФБК скандально известного блогера в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.