Украинские военные оценили свои силы в случае войны с Россией

Киев, 17 апреля. Украине вполне по силам самостоятельно справиться с противниками в случае обострения конфликта в Донбассе.

Об этом рассказал командующий Операцией объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев в эфире YouTube-канала «Свобода слова Савика Шустера».

«Мы всегда готовимся, все наши планы отрабатываются без привлечения вооруженных сил союзников», — пояснил военнослужащий.

Украина рассчитывает на союзническую материально-техническую помощь, но при этом ее собственных военных сил вполне достаточно для вооруженного конфликта. При этом хватает как сотрудников ВСУ, так и других составляющих оборонного сектора.

Уже продолжительное время Украина сообщает о российской активности и наращивании военной мощи около своих границ. В ответ на это Россия ответила, что никакой угрозы подобные действия не несут, а российские силы свободно перемещаются на своей территории по тем направлениям, по которым считают нужным.

Однако очередной этап обострения конфликта между Россией, Украиной и странами Запада продолжает развиваться. Недавно официальный представитель Пентагона Джон Кирби призвал Россию действовать более открыто у украинских границ, а также не нагнетать и без того накаленную обстановку еще больше. Власти Украины, в свою очередь, попросили США оставить корабли в Черном море на постоянной основе для сдерживания российской агрессии.