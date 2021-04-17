Российские космонавты успешно вернулись на Землю с МКС

Астана, 17 апреля. Космический корабль «Союз МС-17» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил успешную посадку в степи Казахстана.

Спускаемый аппарат приземлился в казахстанской степи юго-восточнее города Жезказган. С полугодовой вахты на МКС на Землю вернулись два российских космонавта Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и американская астронавт Кэтлин Рубинс. Трансляция полета велась на сайте Роскосмоса.

Ранее сообщалось, что космический аппарат отстыковался от МКС. Это произошло около 04:35 по московскому времени. Отмечалось, что на МКС остались на вахте семь человек, среди которых двое российских космонавтов — Олег Новицкий и Петр Дубров