Ахеджакова назвала «ерундой собачьей» ремейк «Иронии судьбы, или С легким паром»

Москва, 17 апреля. Советская и российская актриса Лия Ахеджакова не смогла сдержать эмоций, когда услышала об иностранном ремейке «Иронии судьбы, или С легким паром».

Много лет назад Ахеджакова сыграла роль в советской комедии. В американской версии героиню заменят на афроамериканку, что вызвало нескрываемое удивление у российской актрисы, передает «Комсомольская правда».

«Вам больше не о чем думать? Ну что такое, журналисты этим дерьмом занимаются. Это ерунда собачья, прекратите», — сказала 82-летняя Ахеджакова.

Съемки инициировал российский режиссер Марюс Вайсберг. Анонс скорого начала работ стал неожиданным для всех. В американской комедии Женю Лукашина сыграет Томас Манн, снявшийся в фильме «Ужас Амитивилля: Пробуждение». Барбару Брыльску сыграет актриса Эмма Робертс, а Ипполита может сыграть 30-летний американский актер азиатского происхождения по имени Чарльз Мелтон.

Ранее единственная наследница Эльдара Рязанова — его дочь Ольга Рязанова — узнала, что в Голливуде хотят снять фильм-ремейк «Иронии судьбы, или С легким паром!» из СМИ. С ней никто не связывался и прав на экранизацию не запрашивал. И хотя наследнице великого режиссера не очень нравится эта идея, она отнеслась к новости с юмором.

По словам Ольги Рязановой, вообще не стоит снимать ремейки или продолжения фильмов ее отца. Например, продолжение «Иронии судьбы», по ее мнению, портит настроение при просмотре первого фильма.