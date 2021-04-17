США выразили готовность защищать Японию ядерным оружием

Токио, 17 апреля. Вашингтон подтвердил свою решимость защищать Токио с помощью ядерного оружия в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года.

Белый дом распространил соответствующее заявление по итогам переговоров лидеров двух стран. Документ является законодательной основой партнерских отношений между Японией и США. Соглашение предусматривает использование американской стороной оружия массового поражения.

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден и премьер-министр Японии Есихидэ Суга подчеркнули важность мира во всем Тайваньском проливе. Стороны призвали к мирному урегулированию конфликтов в регионе.

Японское агентство «Киодо» отмечает, что прямое упоминание Тайваня в совместном заявлении двух глав государств появилось впервые за 52 года. Последний раз данная формулировка применялась в 1969 году.

Лидеры выразили озабоченность по поводу ситуации с правами человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Они также подтвердили, что договор о сотрудничестве распространяется на острова Сенкаку, на которые претендует Поднебесная. Также Байден и Суга возразили против незаконных действий КНР в Южно-Китайском море.

Накануне Китай призвал Японию не сеять раздор в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также Пекин провел 29-30 марта в Южно-Китайском море военные учения.