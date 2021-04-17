Врач рассказал, как по большому пальцу ноги определить проблемы с почками

Рочестер, 17 апреля. Внезапная боль в большом пальце ноги посреди ночи может говорить о развитии подагры.

Такое происходит, когда кристаллы уратов оседают в суставной щели, чаще всего в большом пальце ноги. Это говорит о том, что почки не справляются с фильтрацией мочевой кислоты. Об этом заявил сотрудник частной медицинской клиники и исследовательского центра Майо доктор Линн Постон.

«Если почки не могут нормально выполнять свои функции, мочевая кислота накапливается в крови, что может провоцировать подагру», — объяснил врач.

Однако причиной подагры не всегда являются больные почки. Среди факторов риска также есть злоупотребление алкоголем и продуктами с высоким содержанием пуринов.

Ранее были названы продукты, которые защищают почки от болезней. Чтобы позаботиться о здоровье почек, необходимо придерживаться правильного питания и включать в рацион продукты, которые способствуют поддержанию их функции.

Список полезных продуктов, которые позволяют предотвратить заболевания почек и благоприятно сказываются на работе остальных органов, рассказал Джамал Назия в своем материале. Автор материала рекомендовал включать в рацион цветную капусту, капусту, чеснок, лук, свеклу, редис, огурец, красный перец, яблоки, клюкву, чернику, арбуз, яичный белок, рыбу, оливковое масло, растительное молоко, а также пить больше воды.